Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf/Gundernhausen: Nachtrag zum Scheunenbrand

Technischer Defekt verursachte Brand

Roßdorf (ots)

Nachdem es in der Nacht zum Sonntag (12.11.) gegen 1.20 Uhr zum Brand einer Scheune in Gundernhausen kam (wir haben berichtet), schließt die Kriminalpolizei Brandstiftung aus. Gemeinsam mit Brandsachverständigen konnten die Ermittler im Rahmen ihrer Brandortbegehungen keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung finden. Als Brandursache konnte ein technischer Defekt an einer Verkabelung ausgemacht werden.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5646737

