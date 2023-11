POL-DA: Darmstadt-Bessungen: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch in Baucontainer

Nauheim (ots) - In der Thomas-Mann-Straße brachen im Laufe des Montags (20.11) unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein. Bemerkt wurde die Tat gegen 18.00 Uhr von einer heimkehrenden Bewohnerin. Die bislang noch unbekannten Täter verschafften sich über die Balkontür Zugang in die Räumlichkeiten. Im weiteren Verlauf durchwühlten die Kriminellen die Wohnung. Was genau gestohlen wurde, müssen nun die weiteren ...

mehr