Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erdmannhausen: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montagabend (13.11.2023) und Mittwochabend (16.11.2023) brachen ein noch unbekannter Täter in ein Wohnhaus im Johann-Sebastian-Bach-Weg in Erdmannhause ein. Der Einbrecher schob zunächst einen heruntergelassenen Rollladen nach oben und schlug dann das dahinterliegende Fenster ein. Anschließend konnte er in das Erdgeschoss des Hauses vordringen. Der Unbekannte durchsuchte mehrere Räume und durchwühlte hierbei Schränke und Schubladen. Ob ihm etwas Stehlenswertes in die Hände fiel, steht abschließend noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf einen dreistelligen Betrag belaufen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

