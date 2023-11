Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissigen: Einbruchsversuch in Sportanlage

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Freitag (17.11.2023) versuchten noch unbekannte Täter in das Gebäude einer Sport-und Freitzeitanlage in der Straße "Fischerpfad" in Bietigheim-Bissingen einzubrechen. Die Unbekannten warfen einen Stein gegen die Scheibe des Sportcafés. Der Stein hinterließ zwar einen Sachschaden, allerdings war es den Einbrechern nicht möglich, anschließen in das Innere vorzudringen. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 600 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen zu melden.

