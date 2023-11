Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Lenker eines weißen Transporters fuhr am Donnerstag (16.11.2023) zwischen 12:40 Uhr und 13:00 Uhr auf der Kreisstraße 1055 in Richtung Böblingen. Im Bereich der Ausfahrt in Richtung Böblingen Stadtmitte/Sindelfingen geriet der Unbekannte in der Leibnizstraße aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Eine ihm dort entgegenkommende 48 Jahre alte Mercedes-Lenkerin musste nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. In der Folge touchierte sie eine Leitplanke. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der unbekannte Transporter-Lenker setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

