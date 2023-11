Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Neckarrems: 54-Jährige bei Brand in Wohnung lebensbedrohlich verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (16.11.2023) gegen 15:00 Uhr alarmierten mehrere Personen aufgrund eines Brands in einer Wohnung in der Mühläckerstraße in Neckarrems die Polizei. Eine 54-jährige Bewohnerin hatte mutmaßlich Essen auf dem Herd zubereitet und war dann eingeschlafen. In der Folge begann es zu brennen und es kam zu einer starken Rußbildung in der Wohnung. Die Feuerwehr, die mit einer Vielzahl von Einsatzkräften ausgerückt war, musste die Wohnungstüre aufbrechen und fand die bewusstlose 54-Jährige in der Wohnung auf. Sie erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand zügig. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

