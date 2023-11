Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Zeugen zur Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (16.11.2023) beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen 14:00 Uhr einen auf einem öffentlichen Parkplatz am König-Wilhelm-Platz in Marbach am Neckar geparkten Toyota. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Der Vorfall konnte von Zeugen beobachtet werden, die den Geschädigten darauf aufmerksam machten. Da bislang keine Daten zu den Zeugen bekannt sind, werden insbesondere diese nun gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar unter der Tel.: 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

