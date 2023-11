Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbruch in der Bahnhofstraße

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Mittwoch (15.11.2023), 16:00 Uhr und Donnerstag (16.11.2023), 07:30 Uhr gewaltsam Zutritt in ein leer stehendes Ladengeschäft in der Bahnhofstraße in Böblingen. Im Inneren entwendeten die Unbekannten Werkzeug im Wert von über 1.000 Euro und hinterließen einen Sachschaden von rund 800 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

