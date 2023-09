Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Regionalzug überrollt ins Gleis geworfene Fahrrad

Hanau/Seligenstadt (ots)

Weil unbekannte Täter am Samstagmorgen ein Fahrrad in die Gleise zwischen den Bahnhöfen Hanau und Seligenstadt gelegt haben und ein Nahverkehrszug dieses überrollte, ermittelt die Bundespolizei wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Kurz nach Mitternacht ging bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main die Meldung ein, dass ein Zug der Verkehrsgesellschaft VIAS etwas überfahren hätte. Beamte der Bundespolizei stellten bei der Absuche der Strecke fest, dass der Zug ein Fahrrad überrollte hatte. Nachdem das Fahrrad aus dem Gleisbereich entfernt war, konnte der Zug seine Fahrt in Richtung Hanau mit 30 Minuten Verspätung fortsetzen.

Zu den laufenden Ermittlungen sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 069/130145 1103 der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell