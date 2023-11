POL-LB: Gärtringen: 67-Jährige fährt mit Pkw Treppen hinunter

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel.: 07141 18-5353 oder E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen einer Unfallflucht, die am Mittwoch (15.11.2023) zwischen 20:00 Uhr und 23:15 Uhr in der Memelstraße in Grünbühl geschah. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte mutmaßlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand abgestellten ...

