Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Grünbühl: 5.000 Euro Sachschaden bei Unfallflucht in der Memelstraße

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel.: 07141 18-5353 oder E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen einer Unfallflucht, die am Mittwoch (15.11.2023) zwischen 20:00 Uhr und 23:15 Uhr in der Memelstraße in Grünbühl geschah. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte mutmaßlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes und verursachte einen Sachschaden von rund 5.000 Euro. Anschließend machte sich der Unbekannte aus dem Staub.

