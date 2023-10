Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231020-2: 28-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bergheim (ots)

Auto kam von der Fahrbahn ab

Bei einem Verkehrsunfall in Bergheim-Niederaußem am Donnerstagabend (19. Oktober) ist ein Mann (28) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Leichtverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Laut ersten Ermittlungen sei der 28-Jährige gegen 20.30 Uhr mit seinem Ford auf der Dormagener Straße in Richtung Rheidt gefahren. Auf Höhe der Hausnummer 28 soll der Fordfahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen geparkten Ford Focus geprallt sein. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Focus mit einem davor geparkten Citroen zusammengestoßen. Das Auto des 28-Jährigen sei auf die andere Straßenseite geschleudert worden. Dabei wurden zwei weitere geparkte Autos beschädigt.

Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und nahmen eine Verkehrsunfallanzeige auf. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten sperrten die Einsatzkräfte die Dormagener Straße bis 21.30 Uhr vollständig ab. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

