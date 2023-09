Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

64646 Heppenheim (Bergstraße) (ots)

Am Freitag, den 22.09.2023, im Laufe des Vormittags wurde ein Absperrpfosten (Poller) im Bereich der Ludwigstraße 60 beschädigt. Es handelt sich um einen Poller an einer Feuerwehreinfahrt. Der Unfallverursacher beschädigte mit seinem Pkw den Poller und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Beim verursachenden Pkw muss es sich aller Voraussicht nach um einen grauen Kastenwagen gehandelt haben. Der Fremdschaden lässt sich auf ungefähr 250,00 Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Heppenheim in Verbindung zu setzen.

