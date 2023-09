POL-DA: Reinheim: Vermisster 19-jähriger wohlbehalten angetroffen

Reichelsheim (ots) - Eine Geschwindigkeitsmessung in der Talstraße führten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Freitag (22.09.), in der Zeit zwischen 8.00 und 12.00 Uhr durch. Erlaubt sind dort maximal 50 Stundenkilometer. Im Rahmen der vierstündigen Überwachung wurden 337 Fahrzeuge gemessen. 54 Fahrerinnen und Fahrer erwarten nun Verwarnungsgelder, 16 weitere Wagenlenker zudem Punkte in ...

