Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Mit 86 "Sachen" durch Ober-Kainsbach

Reichelsheim (ots)

Eine Geschwindigkeitsmessung in der Talstraße führten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Freitag (22.09.), in der Zeit zwischen 8.00 und 12.00 Uhr durch. Erlaubt sind dort maximal 50 Stundenkilometer.

Im Rahmen der vierstündigen Überwachung wurden 337 Fahrzeuge gemessen. 54 Fahrerinnen und Fahrer erwarten nun Verwarnungsgelder, 16 weitere Wagenlenker zudem Punkte in Flensburg.

Auf zwei davon kommen nun sogar Fahrverbote zu, weil sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mehr als 30 km/h überschritten. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Sprinterfahrer der mit 86 km/h "geblitzt" wurde und nun mit einem einmonatigen Fahrverbot, 260 Euro Bußgeld und zwei Punkten in Flensburg rechnen muss. Er hatte den "Blitz" offenbar beim ersten Mal gar nicht wahrgenommen. Auf der Rückfahrt wurde er 10 Minuten später, diesmal mit 69 km/h, erneut geblitzt.

