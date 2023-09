POL-DA: Lorsch: Schwertransporte im Fokus/Polizei untersagt mehrfach die Weiterfahrt

Raunheim (ots) - Eine betrügerische Bande hat am Donnerstag (21.09.) bei einer Seniorin in der Hermann-Hesse-Straße ihre Dienstleistung angeboten und mit dubiosen Reparaturarbeiten an der Dachrinne mehrere Tausend Euro ergaunern können. Gegen 15.30 Uhr tauchten die drei Kriminellen ohne Vorankündigung bei der Frau auf und überredeten sie zur Reparatur ihrer ...

mehr