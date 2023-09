Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Handydieb kommt nicht weit

Griesheim (ots)

Ein 60 Jahre alter Mann aus Griesheim wird sich wegen des Verdachts des Diebstahls zukünftig strafrechtlich verantworten müssen. Beamte hatten am Donnerstagmorgen (21.9.) seine Wohnung durchsucht, nachdem sich Hinweise verdichtet hatten, dass er zuvor in der Lahnstraße ein Handy aus einem Auto entwendet hatte und dies in seinen Räumen aufbewahrte. Der Durchsuchung stimmte der Griesheimer freiwillig zu und die Ordnungshüter wurden fündig. Er wurde vorläufig festgenommen, kam mit zur Wache und musste eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen. Nach Einleitung des Strafverfahrens und Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Hause entlassen.

