Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch missglückt

Jena (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht zum Montag, in ein Sportgeschäft in der Goethestraße einzubrechen. Zur Schadenshöhe liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell