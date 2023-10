POL-REK: 231020-1: Fahrer eines Kleinkraftrades nach Sturz leicht verletzt - Zeugensuche

Frechen (ots) - Einsatzkräfte sperren Unfallstelle derzeit großräumig Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Rettungswagen und einem Mercedes am Donnerstagmittag (19. Oktober) in Frechen ist ein Mann (61) schwer verletzt worden. Zwei Rettungssanitäter zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Ersten Erkenntnissen zufolge ...

