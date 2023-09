Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt (tko) Eine 54-jährige Hildesheimerin parkte ihren PKW Hyundai am 29.09.2023, in der Zeit von 09.30 Uhr bis 13.30 Uhr, auf dem Parkplatz am Innerstebad. Als sie zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein unbekannter Fahrzeugführer ihren PKW beim Ein- oder Ausparken an der linken Seite beschädigt hatte. An den Türen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 800 Euro. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

