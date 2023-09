POL-HI: Unfallflucht bei Sorsum - Mutmaßliche Verursacherin wird schlafend vor ihrem Wohnhaus angetroffen

Hildesheim (ots) - In der Zeit zwischen 18:30 Uhr am Mittwoch, den 27.09.2023 und 17:00 Uhr am Donnerstag, den 28.09.2023 kam es in der Falkenstraße in Gronau zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei touchierte der unbekannte Unfallverursacher den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten grauen Ford Mondeo des Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne die Feststellung seiner Personalien zur ...

mehr