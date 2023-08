Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Polizei sucht Zeugen: Fanutensilien geraubt

Rostock (ots)

Unbekannte Täter sollen am vergangenen Sonntag, 30.07.2023, einem 20-Jährigen die Jacke geraubt haben. Nach eigenen Angaben wurden der Mann aus dem Landkreis Rostock und seine Begleiterin gegen 01:15 Uhr in der Rostocker Windmühlenstraße aus einer Gruppe von fünf dunkel gekleideten Personen heraus angesprochen. Sie forderten ihn auf, seine Fanjacke des Fußballvereins Borussia Mönchengladbach auszuhändigen. Als er dieser Aufforderung nicht nachkam, wurde er geschubst und bedroht.

Die Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben:

- ca. 160 bis 190 cm groß, - zwischen 16 und 17 Jahre alt, - dunkel gekleidet.

Eine Person soll eine khakifarbene Windbreaker-Jacke getragen haben.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Straftat. Möglicherweise haben Zeugen Beobachtungen gemacht, die für die Polizei wichtig sein könnten. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstr. 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell