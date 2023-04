Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Geroldsau - Schwer verletzt

Baden-Baden (ots)

Der Fahrer eines Nissan fuhr am Samstag gegen 17:45 Uhr im Bereich des Rehgartenwegs. An einer dortigen Einmündung hielt der Senior seinen Wagen an und sicherte ihn nach bisherigen Erkenntnissen nicht ordnungsgemäß gegen ein Wegrollen ab. In Folge rollte das Auto auf Grund des Gefälles die Stichstraße zurück. Ein 63-Jähriger Fußgänger, der auf der Stichstraße in Richtung des dortigen Waldgebietes unterwegs war, wurde nach ersten Erkenntnissen durch die hintere linke Fahrzeugseite erfasst. Durch den Aufprall stürzte der Mann zu Boden und wurde von dem linken Hinterrad überrollt. Ersthelfern gelang es, das Fahrzeug anzuheben und den schwer verletzten Mann unter dem Fahrzeug herausziehen. Er wurde nach Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und des Verkehrsdienst Baden-Baden waren am Unfallort.

