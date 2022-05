Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Unbekannte zerkratzen Autos

Bocholt (ots)

Mehrere Autobesitzer in Bocholt haben am Dienstag Schäden an ihren Fahrzeugen gemeldet - es ist davon auszugehen, dass Unbekannte diese mutwillig angerichtet haben. Zwei Wagen mit frischen Kratzern standen in der Markgrafenstraße. Der dritte Vorfall spielte sich in unmittelbarer Nähe in der Heroldstraße ab. Die Polizei bittet um Hinweise: Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell