Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Zeugen nach Unfall auf Schulgelände gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen, die am Donnerstag (16.11.2023) kurz nach 14.00 Uhr einen Unfall zwischen einem 14-jährigen Radfahrer und einem achtjährigen Jungen auf einem Schulgelände in Renningen beobachtet haben. Der Jugendliche befuhr mit seinem Fahrrad von der Jahnstraße kommend einen Weg, der über das Schulgelände führt. Als er sich auf Höhe der Mensa befand, soll der acht Jahre alte Junge unvermittelt auf den Weg gerannt sein und die beiden stießen zusammen. Der Achtjährige stürzte in der Folge zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen darf das Schulgelände während des Schulbetriebs nicht mit Fahrrädern befahren werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de an die Verkehrspolizei Ludwigsburg zu wenden.

