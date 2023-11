Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Fehler beim Fahrstreifen Wechsel

Als am Dienstag gegen 20:35 Uhr ein 42-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Stuttgarter Straße den Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er einen dort fahrenden Seat eines 50-Jährigen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß bei dem lediglich Sachschaden entstand.

Aalen: Parkendes Auto gestreift

Eine 39-jährige Seat-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 17 Uhr die Galgenbergstraße in Richtung Innenstadt. Hierbei schätzte sie den Abstand zu den am Fahrbahnrand parkenden Fahrzeuge zu gering ein und touchierte einen dort geparkten Opel einer 82-Jährigen. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro. Da der Seat nicht mehr fahrbereit war, musste er anschließend abgeschleppt werden.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

Leichte Verletzungen zog sich am Dienstag gegen 19 Uhr ein 53-Jähriger Roller-Fahrer zu, als ein 57-jähriger VW-Fahrer ihm auf der Wolfgangstraße die Vorfahrt nahm. Bei der Kollision der Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von rund 2700 Euro.

Bopfingen: LKW übersehen

Am Dienstagmittag gegen 14.15 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem VW die Industriestraße in Richtung Kreuzung zur B29, wo er nach links einbiegen wollte. Hierbei übersah einen von links heranfahrenden LKW eines 57-Jährigen. In der Folge kollidierte der LKW mit der Fahrerseite des VW, sodass sich der VW im Kreuzungsbereich um die eigene Achse drehte. Im Anschluss fuhr das Fahrzeug den Abhang in Richtung einer Waschanlage hinunter und kam letztendlich am Hang zum Stillstand. Der 23-Jährige war nicht angeschnallt und wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 10.000 Euro.

Bopfingen: Mitfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde am Dienstag eine 72-Jährige bei einem Unfall auf der B29. Gegen 10:35 Uhr befuhr ein 83-Jähriger mit seinem Hyundai die B29 zwischen Flochberg und Trochtelfingen. Als er auf die Heidmühlstraße geradeaus fahren wollte unterschätzte er die Geschwindigkeit eines von rechts kommenden VW eines 74-Jährigen. Es kam zur Kollision bei der die Mitfahrerin des 74-Jährigen leicht verletzt wurde.

Göggingen: E-Piano entwendet

Im Zeitraum von Freitag, 10.11. bis Dienstag, 21.11.23, wurde aus einer Kirche in der Querstraße ein E-Piano im Wert von etwa 5.000 Euro entwendet. Zeugen, die Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des E-Pianos geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Leinzell unter 07175/9219680 zu melden.

Täferrot: Beim Überholvorgang kollidiert

Eine 25-Jährige wollte am Dienstag gegen 19:20 Uhr auf der K3258 zwischen der Abzweigung Leinzell und der Abzweigung Utzstetten nach links auf einen Schotterplatz einbiegen. Zeitgleich setzte ein hinter ihr fahrender 48-jähriger Mitsubishi-Fahrer zum Überholen an. Folglich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge wodurch ein Schaden in Höhe von rund 10000 Euro entstand.

Heubach: Regenwassercontainer entwendet

Aus einem frei zugänglichen Grundstück Im Galgenberg wurde zwischen Dienstag, 7.11 und Dienstag, 21.11.23 ein weißer Regenwassercontainer im Wert von etwa 180 Euro entwendet. Zum Abtransport wurde wohl ein PKW mit Anhänger benutzt. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Containers nimmt der Polizeiposten Heubach unter 07173/8776 entgegen.

