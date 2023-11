Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Unfälle

Aalen (ots)

Waiblingen-Beinstein: Von Straße abgekommen

Ein 20-jähriger Mazda-Fahrer befuhr am Dienstag die L 1193 in Richtung Fellbach. In der Schorndorfer Straße verlor er in einer Kurve die Kontrolle, schleuderte von der Straße ab und kam im Grünstreifen abseits der Straße zum Liegen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt.

Fellbach: Wohnungseinbruch

Im Lindenbühlweg in Schmiden wurde am Dienstagabend in eine Wohnung eingebrochen. Ein Einbrecher begab sich dort auf einen Balkon und brach die Eingangstüre zu der Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses auf. Als der Wohnungseigentümer gegen 19.30 Uhr nach Hause kam, flüchtete der Einbrecher. Ersten Feststellungen zufolge wurden aus der Wohnung keine Wertgegenstände entwendet. Der Schaden am Gebäude beläuft sich auf ca. 500 Euro. Anwohner oder Passanten, die am Dienstagabend zum Tatgeschehen Verdächtiges wahrgenommen haben, sollten sich bitte mit der Polizei in Schmiden unter Tel. 0711/9519130 in Verbindung setzen.

Waiblingen: Unfallflucht nach Vorfahrtsverletzung

Am Montagabend fuhr gegen 18.15 Uhr ein unbekannter Fahrzeuglenker von der Schorndorfer Straße beim Freibad in die L1193 ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 24-jährigen VW-Fahrerin. Diese wich aus, um einen Unfall zu vermeiden und geriet dabei in den Straßengraben. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell