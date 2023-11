Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Kirchberg an der Murr: Auffahrunfall auf Autobahn 6 - Fahrbahnsperrung Richtung Heilbronn

Aalen (ots)

Auf der Autobahn 6 zwischen den Anschlussstellen Crailsheim und Kirchberg an der Jagst ereignete sich am Dienstag gegen 15.50 Uhr unter Beteiligung von drei Lkw ein Auffahrunfall. Der Fahrer eines Lkw Iveco (3,5 Tonner) befuhr die rechte Fahrspur in Richtung Heilbronn, als er nach dem Parkplatz Reußenberg ein Stauende übersah und auf einen Klein-Lkw (Peugeot 3,5 Tonner) auffuhr. Dabei wurde der Lkw Peugeot noch auf einen davorstehenden Sattelzug aufgeschoben. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde bei der Karambolage sowohl der Unfallverursacher als auch der Fahrer des Lkw Peugeot schwer verletzt. Derzeit läuft der Rettungseinsatz, wobei die Verletzten notärztlich versorgt werden und anschließend vermutlich auch unter Hinzuziehung eines Rettungshubschraubers in Krankenhäuser verbracht werden. Die Fahrbahn ist in Richtung Heilbronn gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Crailsheim ausgeleitet. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die U 40 zu folgen oder wenn möglich die Unfallstelle großräumig zu umfahren. Die Dauer der Straßensperrung ist noch nicht absehbar, könnte aber mehrere Stunden betragen. Die Fahrzeuge, die derzeit zwischen Anschlussstelle Crailsheim und Unfallstelle stehen, können die Unfallstell erst passieren, wenn der Rettungseinsatz beendet ist und die linke Fahrspur entsprechend gereinigt ist. Auch dies ist zeitlich noch nicht einzugrenzen. (Stand 16.45 Uhr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell