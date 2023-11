Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 53-Jährige ihren VW Caddy am Montagnachmittag kurz vor 16 Uhr auf der Bahnhofstraße anhalten. Eine 61-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Toyota auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand. Beide Autofahrerinnen blieben unverletzt.

Neresheim-Elchingen: Zu weit links gefahren

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den ein 49-Jähriger am Montagmittag verursachte. Gegen 13 Uhr befuhr er mit seinem Chrysler den Beurener Weg, wobei er zu weit links fuhr und deshalb den entgegenkommenden Fiat eines 31-Jährigen streifte.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag zwischen 16.30 Uhr und 16.40 Uhr den Toyota Auris einer 41-Jährigen, den diese in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Haller Straße abgestellt hatte. Der an dem Fahrzeug entstandene Schaden beziffert sich auf rund 500 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht II

Bereits am vergangenen Freitag zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker einen Hyundai, der auf einem Parkplatz am Philipp-Jeningen-Platz abgestellt war. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Hinweise in beiden Fällen nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: 4000 Euro Sachschaden

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Dienstagmorgen ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand. Mit seinem Toyota bog ein 51-Jähriger gegen 6.30 Uhr auf den Parkplatz des Dreifaltigkeitsfriedhofs in der Weißensteiner Straße ein. Da ihm ein Fahrzeug entgegenkam, hielt der 51-Jährige seinen Pkw an. Der 53 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Ford erkannte den Toyota wohl zu spät und fuhr dagegen. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd-Straßdorf: Unfallflucht

Auf rund 500 Euro beziffert sich der Sachschaden, den ein unbekannter Fahrzeuglenker verursachte, als er am Montagabend zwischen 18.00 Uhr und 21.45 Uhr einen BMW beschädigte, der in der Theodor-Storm-Straße abgestellt war. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Leinzell: Aufgeschoben

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag auf der Gmünder Straße ereignete, entstand gegen 17.30 Uhr ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Eine 34-Jährige fuhr mit ihrem Seat an einem Berg an, wobei sie sich "verschaltete". Ihr Fahrzeug rollte daher zurück und prallte gegen den VW Passat eines 27-Jährigen. Der Passat wurde im weiteren Verlauf auf den hinter ihm stehenden Opel Corsa einer 45-Jährigen aufgeschoben.

Gschwend: Aufgefahren

Um nach links auf ein Grundstück abzubiegen, hielt eine 57-Jährige ihren Audi A2 am Montagnachmittag gegen 17.35 Uhr auf der Landesstraße 1150 an. Ein 30-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Mercedes-Sprinter auf, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell