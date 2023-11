Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Starke Rauchentwicklung in Schnellimbiss - keine Verletzte

Fulda (ots)

Am Mittwochabend (08.11.2023) ging bei der Rettungsleitstelle gegen 18.00 Uhr die Meldung über eine starke Rauchentwicklung in einem Schnellimbiss in der Frankfurter Straße in Fulda ein. Die Feuerwehr Fulda war mit einem Großaufgebot und einem Rettungswagen zügig vor Ort. Der Betreiber, seine beiden Angestellten sowie zwei Kunden hatten den Imbiss bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits verlassen. Ursächlich für die strake Rauchentwicklung war vermutlich der mit Holzkohle betriebene Grill des Imbisses. Ermittlungen zufolge gerieten Funken der Holzkohle die Abzugshaube und lösten so eine starke Rauchentwicklung aus. Es kam zu keinem offenen Feuer bzw. Brand. Es entstand kein Gebäudeschaden. Es wurden keine Personen verletzt.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

