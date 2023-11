Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Unfallzeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Hünfeld. In der Zeit von Montag (06.11.) bis Donnerstag (08.11.), gegen 9:30 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht, mutmaßlich auf dem Parkstreifen in der Hersfelder Straße, Höhe Hausnummer 5. Ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer/-in fuhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen auf dem Parkstreifen abgestellten, schwarzen BMW X3. Dieser wurde hierdurch im linken Heckbereich beschädigt. Es entstand Sachschaden von circa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter Telefon 06652/96580, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Hünfeld

HEF

Verkehrsunfall

Bebra. Am Dienstag (07.11.), gegen 14.15 Uhr, wollte eine VW-Passat-Fahrerin aus Rotenburg von einem Parkplatz in der Gottlieb-Daimler-Straße nach aktuellem Kenntnisstand nach links in diese einbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten VW-Kleinbus aus Heringen und stieß mit diesem zusammen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand Gesamtschaden von circa 8.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda, Schmitz

Alleinunfall

Kirchheim. Am Dienstag (07.11.), gegen 9:40 Uhr, befuhr ein 73-jähriger Fahrer eines Kia die B 454 zwischen Kirchheim und Kleba. Auf gerader Strecke kam er aus noch unklarer Ursache von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinab und kam in einem Flutgraben des Radweges zum Stehen. Es wurden mehrere Weidezaunelemente und Bäume beschädigt. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5.400 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell