Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: VW Golf beschädigt - Farbschmierereien - Rosenbäumchen entwendet

Fulda (ots)

VW Golf beschädigt

Fulda. Durch unbekannte Täter wurde am Montag (06.11.), zwischen 17 und 21 Uhr, ein grauer VW Golf durch Kratzer und eine Beule beschädigt. Das Fahrzeug stand im Brunnenweg in Lehnerz. Der Sachschaden beträgt rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Farbschmierereien

Fulda. Unbekannte besprühten in nicht bekanntem Zeitraum eine Hausfassade in der Bahnhofstraße und einen Glascontainer in der Lindenstraße mit Farbe. Die Schmierereien wurden am Montag (06.11.) der Polizei gemeldet und stehen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Rosenbäumchen entwendet

Fulda. Zwischen dem 28. Oktober und 1. November entwendeten Unbekannte aus einem Geräteschuppen einer Kleingartenanlage in der Birkenalle einen Rechen sowie Sparten und gruben zudem zwei Rosenbäumchen aus. Mit dem Diebesgut im Wert von rund 120 Euro flüchteten die Langfinger. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell