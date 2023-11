Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Update: Brennender Gliederzug auf der BAB A7, zwischen den AS Homberg/Efze und Bad Hersfeld-West

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Am Dienstagabend (07.11.), gegen 22.55 Uhr, geriet ein Gliederzug, der auf der A 7 in Richtung Süd in Höhe des Parkplatzes "Am Pommer" unterwegs war, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Vollbrand, wir berichteten.

Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da sich auf dem Lkw geladenes Pflanzenschutzmittel Propyzamid immer wieder entzündete. Diesbezüglich wurde auch die zuständige Wasserschutzbehörde benachrichtigt.

Während der Lösch- und Bergungsarbeiten durch Feuerwehr und THW war die Autobahn voll gesperrt, eine Rundfunkwarnmeldung mit Umleitungsstrecke ab der Anschlussstelle Homberg/Efze wurde geschaltet.

Zwischen Brandort und der Anschlussstelle Homberg/Efze bildete sich aufgrund der Vollsperrung ein Stau von mehreren Kilometern Länge. Die Einsatzkräfte bemühten sich die Verkehrsbehinderung und die Wartezeit für die im Stau stehenden Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten. Gegen 2 Uhr war es - mitunter auch aufgrund der mittlerweile verminderten Hitzeentwicklung - möglich, den linken von drei Fahrstreifen zu öffnen und die im Stau stehenden Fahrzeuge kontrolliert abfließen zu lassen. Dies dauerte bis circa 5 Uhr an. Danach musste die Fahrbahn zwecks der Bergungs- und Reinigungsarbeiten wieder voll gesperrt werden. Der Verkehr floss weiterhin über die Umleitungsstrecke. Gegen 8.30 Uhr wurde der linke, gegen 10.15 Uhr auch der mittlere von drei Fahrstreifen freigegeben. Die aufwendige Reinigung der Fahrbahn durch die Autobahnmeisterei wird sich voraussichtlich bis 12 Uhr hinziehen.

