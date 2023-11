Hersfeld-Rotenburg (ots) - Bad Hersfeld. Am Dienstagabend (07.11.), gegen 22.55 Uhr, geriet ein Gliederzug, der auf der A 7 in Richtung Süd in Höhe des Parkplatzes "Am Pommer" unterwegs war, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Vollbrand, wir berichteten. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. ...

