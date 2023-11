Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Technischer Defekt löst Fahrzeugbrand auf der BAB A5 aus - Fahnbahnsperrung

Am Mittwoch (08.11.2023) geriet ein PKW Mercedes Benz gegen 15.40 Uhr auf der Bundesautobahn A5, zwischen dem Hattenbacher Dreieck und der Anschlussstelle Alsfeld-Ost, vermutlich durch einen technischen Defekt, in Brand. Die 35-jährige Fahrerin aus Mainz und ihr 36-jähriger Beifahrer konnten sich aus dem Fahrzeug retten und blieben unverletzt. Durch die Feuerwehr Alsfeld konnte der Brand gelöscht werden, obwohl dieser mehrfach wieder aufflammte. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn 5 in Fahrtrichtung Frankfurt a.M. für etwa 90 Minuten komplett gesperrt werden. Ab 18.20 Uhr konnten alle Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben werden.

