Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Einbrüche

Ludwigshafen (ots)

In einen Massage-Salon in der Bürgermeister-Trupp-Straße wurde zwischen Samstagabend (16.09.2023, 18 Uhr) und Montagmorgen (18.09.2023, 10 Uhr) eingebrochen. Im Innern des Ladens wurden mehrere diverse Schubladen durchwühlt. Die genaue Hohe des entstandenen Sachschadens sowie eine exakte Auflistung des Diebesguts wird aktuell ermittelt.

In der Edigheimer Straße kam es zu einem Einbruchsversuch in eine Physiotherapiepraxis. Es gelang den Unbekannten nicht, die zwischen Freitag und Montag (15.09.2023, 14 Uhr, bis 18.09.2023, 8 Uhr) zugeschlagen haben müssen, in das Gebäude einzudringen. Wie hoch der Schaden durch entstandene Hebelspuren ist, wird aktuell erhoben.

Unbekannte durchwühlten zwischen dem 17.09.2023, 13 Uhr, und dem 18.09.2023, 7:30 Uhr, außerdem die Geschäftsräume einer Rohrleitungsfirma in der Edigheimer Straße. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Es entstand kein Sachschaden.

In allen drei Fällen bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 um Hinweise. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

