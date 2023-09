POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum zwischen Samstag (16.09.2023), 20:00 Uhr, und Sonntag (17.09.2023), 19:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Gartenhaus auf dem Gelände der Kleingartenanlage in der Schwedlerstraße ein. Gestohlen wurden mehrere Flaschen mit alkoholischen Getränken. Wer hat in besagtem Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Kleingartenanlage an der Schwedlerstraße gemacht? Sachdienliche ...

mehr