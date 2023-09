Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrrad und Spirituosen entwendet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (17.09.2023) zwischen 03:30 Uhr und 08:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Hof eines Wohnhauses in der Karolinenstraße. Die Täter stahlen aus dem von einer Mauer umgebenen Anwesen ein Fahrrad sowie Spirituosen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Wer hat die Tat beobachtet oder im genannten Zeitraum verdächtige Personen wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell