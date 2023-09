Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 16.09.2023, 18:00 Uhr und Sonntag, 17.09.2023, 08.30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in Büroräumlichkeiten in der Gabelsbergerstraße Höhe Kurt-Schumacher-Straße einzubrechen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro. Wer hat in besagtem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Gabelsbergerstraße sowie in angrenzenden Straßenzügen wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

