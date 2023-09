Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstagabend (16.09.2023) und Sonntagmittag (17.09.2023) beschädigten Unbekannte einen in der Adolf-Kolping-Straße abgestellten grauen Seat Ibiza. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Wer hat die Tat beobachtet oder im genannten Zeitraum verdächtige Personen in der Adolf-Kolping-Straße wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell