Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Täter bei versuchtem Wohnungseinbruch gestört - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (17.09.2023), gegen 03:30 Uhr, kam es im Brüsseler Ring zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl. Die 37-jährige Bewohnerin verständigte die Polizei, nachdem sie Geräusche vom Balkon vernahm. Beim Nachsehen entdeckte sie den bislang unbekannten Täter auf dem Balkon, der daraufhin die Flucht ergriff. Der Mann wurde als ca. 30-40 Jahre alt, mit kurzen dunkelblonden Haaren, kurzer Hose und oberkörperfrei beschrieben. Wer hat in der Nacht auf Sonntag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Brüsseler Rings, insbesondere im Bereich der Hausnummern 38 und 42 gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

