LPI-NDH: Unfall zwischen PKW und Kleinkraftrad

Mühlhausen (ots) - In der Brunnenstraße wurde am Dienstag zur Nachmittagszeit ein Brand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, wurde ein in Flammen stehendes Schuhregal festgestellt. Kameraden der Feuerwehr löschten den Band. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei besteht der Verdacht der Brandstiftung. Der Brandschaden wird auf etwa 3500 Euro geschätzt.

