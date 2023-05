Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zechbetrug und Körperverletzung

Altenkirchen (ots)

Am Montag, 29.05.2023, gegen 03.30 Uhr, kam es in einer Gastwirtschaft in Altenkirchen, Wilhelmstraße, zu einem Zechbetrug und einer Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich drei männliche Personen als Gäste in dem Lokal auf. Während einer Diskussion mit dem Wirt schlug einer der Männer diesem unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Hierbei wurde der Wirt leicht verletzt. Anschließend verließen die bislang unbekannten Personen die Gaststätte, ohne die fällige Rechnung zu bezahlen. Der Täter der Körperverletzung soll ca. 20 - 30 Jahre alt und mit einem hellblauen Sweatschirt bekleidet gewesen sein. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell