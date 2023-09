LPI-NDH: Versuchter Diebstahl

Leinefelde (ots) - Eine Frau teilte der Polizei am Dienstagabend mit, dass sie einen Fahrradfahrer mit einer Schlange um den Hals gesehen hatte. Dieser soll in Richtung Teich gefahren sein. Bei einer anschließenden Kontrolle des Innenstadtbereichs konnte der Mann allerdings nicht festgestellt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

