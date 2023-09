Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Benefizkonzert des Polizeiorchesters Thüringen in der Landespolizeiinspektion Nordhausen

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Nordhausen (ots)

Am 1. September gastierte das Polizeiorchester Thüringen, unter der Leitung seines Dirigenten Christian Beyer, im altehrwürdigen Hue-de-Grais-Saal in der Liegenschaft der Nordhäuser Polizei. Unter dem Motto "Ein Abend voller bunter Melodien" erfuhr die Einladung der Nordthüringer Polizeibehörde eine überwältigende Resonanz. Der musikalische Abend stand neben dem Genuss der harmonischen Klänge auch im Zeichen, für das Kinder- und Jugendheim "Frohe Zukunft" in Nordhausen, Spendengelder zu sammeln.

Unter der Moderation von Herrn Steffen Wolf wurden die 120 begeisterten Zuhörer musikalisch durch das zweistündige Programm begleitet. Das Repertoire des Orchesters reichte von klassischer Musik, über das "Phantom der Oper", bis hin zu peppigen Medleys aus den 60ern bis in die 90er Jahre. Für jeden Geschmack waren die richtigen Klänge in das Programm integriert - was sich neben der überaus guten Stimmung im Saal auch in der großartigen Spendenbereitschaft wiederspiegelte.

Als Leiter der Landespolizeiinspektion Nordhausen bedankte sich Herr Leitender Polizeidirektor Matthias Bollenbach im Anschluss bei dem Polizeiorchester Thüringen für das hervorragende Konzert und sprach den anwesenden Gästen den herzlichsten Dank für die große Spendenbereitschaft aus.

Herr Gert Bufe kündigte als Spendenempfänger, stellvertretend für das Jugend- und Kinderwohnheim "Frohe Zukunft" an, dass die gesammelten Gelder für die sportlichen Ertüchtigungen der Kinder und Jugendlichen eingesetzt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell