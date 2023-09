Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsfehler

Thalebra/B249 (ots)

Auf der Bundesstraße 249 auf Höhe der Ortslage Thalebra kam es Montagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Nissan beabsichtigte auf die Bundesstraße aufzufahren und missachtete hierbei die Vorfahrt eines Motorradfahrers. Es kam in der Folge zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des Motorrades wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

