POL-EL: Nordhorn - Versuchter Einbruch

Herzlake (ots) - In der Nacht zu Mittwoch verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengelände an der Straße Oling in Herzlake. Dort brachen sie in zwei Hallen ein und durchsuchten unter anderem die dortigen Büroräume. Sie entwendeten Bargeld und mehrere Bordcomputer aus landwirtschaftlichen Maschinen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 71.700 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961/958700 in ...

mehr