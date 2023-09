Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falscher Microsoft-Mitarbeiter

Ludwigshafen (ots)

Eine 64-Jährige erhielt am Samstag (16.09.2023) auf ihrem Computer eine Warnmeldung, die scheinbar von Microsoft stammte. Für die Behebung des Fehlers rief die Seniorin eine ihr angezeigte Telefonnummer an. Es meldete sich ein unbekannter Mann, der sich als Mitarbeiter von Microsoft ausgab. In dem Gespräch folgte die 64-Jährige diversen Anweisungen bis der Unbekannte schließlich Zugriff auf den Laptop hatte. Als der angebliche Microsoft-Mitarbeiter ihr schließlich ein Programm für mehrere hundert Euro anbot, wurde die Ludwigshafenerin skeptisch. Sie legte auf und nahm ihren Laptop vom Stromnetz. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand kein Schaden. Beachten Sie folgende Hinweise: - Microsoft führt nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durch, um schadhafte Geräte zu reparieren. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail. - Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf und informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/. - Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

