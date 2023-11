Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Opferstock entwendet - Brand - Ladendiebe verfolgt - Unfall

Aalen (ots)

Aalen/Dewangen: Opferkerzenständer mit Opferstock entwendet

Aus einer Kirche in der Leintalstraße wurde am Montag zwischen 12:30 Uhr und 13:15 Uhr ein Opferkerzenständer mit einem dort angebrachten Opferstock sowie ein, an der Wand aufgehängter, Opferstock entwendet. Der Inhalt der Opferstöcke wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter 07366/96660 entgegen.

Rosenberg/Hohenberg: Brand

Gegen 13:15 Uhr wurde am Montag im Badwiesenweg ein Gebäudebrand gemeldet. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte das hölzerne Vordach des Gebäudeeingangs Feuer gefangen. Beim Eintreffen der Polizeistreife hatte die Feuerwehr Rosenberg den Brand bereits unter Kontrolle. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Westhausen: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Montag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A7. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 127.000 Euro.

Gegen 10 Uhr befuhr eine 52-Jährige mit ihrem Daimler die Ausfahrt der Anschlussstelle Aalen/Westhausen aus Richtung Würzburg kommend. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über den Grünstreifen und kollidierte mit einem auf der Auffahrt befindlichen LKW eines 55-Jährigen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Aalen: Ladendiebe verfolgt

Zwei unbekannte Ladendiebe entwendeten am Montag Rasierklingen und einen Rasierapparat in einem Drogeriemarkt in der Gartenstraße. Nachdem beide gegen 14:30 Uhr den Kassenbereich - ohne zu bezahlen - verlassen hatten, löste ein akustischer Alarm aufgrund der installierten Diebstahlsicherung aus. Daraufhin forderte die Kassiererin die Beiden lautstark auf, stehenzubleiben. Diese zeigten keine Reaktion und verließen den Laden. Ein Polizist war in seiner Freizeit zufällig vor Ort, sah die Diebe fliehen und nahm gemeinsam mit zwei Mitarbeiterinnen zu Fuß die Verfolgung auf. Als dieser sich als Polizist zu erkennen gab, warf einer der Männer eine Bierflasche in Richtung des Beamten, welcher der Flasche ausweichen konnte und nicht verletzt wurde. Anschließend konnten die beiden Männer jedoch in Richtung Gartenstraße / Hofherrnweiler flüchten. Hierbei verloren sie das Diebesgut im Wert von etwa 75 Euro.

Einer der flüchtigen Männer wird als Mitte zwanzig, etwa 1,80 m groß, schlank und mit kurzen schwarzen Haaren beschreiben. Er trug eine weiße Jacke, ein weißes Oberteil, eine helle Jeans und weiße Schuhe. Der zweite Dieb war etwa 1,90 m groß, hatte blond/rötliche Haare und trug eine dunkle Jacke.

Die Polizei bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 07361/5240 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell