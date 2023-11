Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Isolierung angeschmort - Scheibe eines Bürocontainers eingeschlagen - Unfälle - Brandalarm

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Isolierung angeschmort

Mit einem Löschfahrzeug rückte die Freiwillige Feuerwehr Abtsgmünd am Montagvormittag zu einem vermeintlichen Brand in die Straße Ölmühle aus. In einem Firmengebäude hatte sich gegen 10.20 Uhr Rauch entwickelt, nachdem die Isolierung einer warmgelaufenen Maschine angeschmort wurde. Sachschaden entstand hierbei nicht.

Aalen: Aufgefahren

Auf der Ziegelstraße musste eine 20-Jährige am Montagmorgen kurz vor 8 Uhr ihren VW Golf verkehrsbedingt anhalten. Eine 28-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW auf, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Aalen: Scheibe eines Bürocontainers eingeschlagen

Am Montagmorgen gegen 7.40 Uhr wurde bemerkt, dass Unbekannte die Scheibe eines Baucontainers, der bei der Waldorfschule in der Hirschbachstraße aufgestellt ist, eingeschlagen haben und aus dem Container rund 35 Euro Bargeld entwendeten. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Von der Fahrbahn abgekommen - 13.000 Euro Sachschaden

Ein 28-Jähriger verursachte am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 13.000 Euro entstand. Zur Unfallzeit befuhr er mit seinem Mercedes Benz die B 19 zwischen der Ab- und Auffahrt Unterkochen und dem Burgstallkreisel. Hier kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab und streifte die dortigen Leitplanken. Der Unfallverursacher fuhr zunächst davon, meldete sich dann gegen 21 Uhr beim Polizeirevier Aalen, wo er den Unfall nachträglich meldete.

Aalen: Brandalarm in Seniorenzentrum

Mit 23 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr Aalen am Samstagnachmittag gegen 15.40 Uhr zu einem Seniorenzentrum in die Gartenstraße aus, nachdem von dort ein Brandalarm ausgelöst worden war. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Alarm durch die Arbeiten mit einem Trennschleifer an einem Aufzug verursacht wurde. Zu einem Brand war es nicht gekommen. Vorsorglich rückte auch der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und vier Kräften an.

Ellwangen: Auffahrunfall

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, der bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen entstand, als ein 56-Jähriger mit seinem Audi auf den verkehrsbedingt stehenden Hyundai einer 58-Jährigen auffuhr. Bei dem Unfall, der sich auf der Landesstraße 1073 zwischen Schönbergerhof und Eggenrot ereignete, blieben die beiden Beteiligten unverletzt.

Leinzell: 5000 Euro Sachschaden

Verkehrsbedingt musste eine 25-Jährige ihren Ford am Montagmorgen kurz nach 9 Uhr auf der Gögginger Straße anhalten. Ein 47-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand.

